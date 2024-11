Selten ist eine Niederlage so unnötig wie die in Regensburg. Dominanz hilft Elversberg nicht beim Toreschießen.

Regensburg (dpa/lrs) - Die SV Elversberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga eine empfindliche Schlappe kassiert. Die Saarländer verloren beim Schlusslicht SSV Jahn Regensburg mit 0:1 (0:1). Nach dem erwartbaren Aus im DFB-Pokal in Leverkusen kam diese Niederlage überraschend. Elversberg verpasst es damit, in der Tabelle zu den Spitzenplätzen aufzuschließen. Noah Ganaus erzielte in der 16. Minute im Jahnstadion das einzige Tor. Regensburgs Dejan Galjen (90.+4) musste wegen eines Foulspiels mit Rot vom Platz.

Elversberg war von Anpfiff weg spielbestimmend und drängte die Hausherren tief in die eigene Hälfte zurück. Regensburg überließ den Gästen den Ball, stand defensiv aber stabil und ließ wenig zu. Der SVE fehlte es an Ideen. Pech auch, dass Kapitän Luca Schnellbacher vor der Pause verletzt ausgewechselt werden musste.

Viel Ballbesitz für SVE

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Elversberg viel Platz, machte aber zu wenig daraus. Selbst 80 Prozent Ballbesitz führten nicht zum Erfolg. Die wenigen Chancen wurden vergeben.

Auch als die Saarländer die Schlagzahl erhöhten, fehlten offensiv die Mittel, um die Regensburger Abwehr ernsthaft zu gefährden. Nach zuvor vier Partien ohne Niederlage war diese beim abstiegsbedrohten Jahn mehr als unnötig.