Am 22. März wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Auf dem Wahlzettel haben die Menschen eine große Auswahl. So sieht er aus.

Mainz (dpa/lrs) - Am Sonntag ist es so weit und Rheinland-Pfalz wählt einen neuen Landtag. Auf den Wahlzetteln gibt es dann eine gewisse Auswahl: Nach Angaben des Landeswahlleiters hat der Landeswahlausschuss die Landeslisten von zwölf Parteien zur Wahl zugelassen. Insgesamt waren 16 Landeslisten eingereicht worden, vier wurden vom Landeswahlausschuss nicht zugelassen.

Die Landeslisten der Parteien können die Menschen mit der Zweitstimme wählen. «Die Landesstimme ist maßgebend für die spätere Berechnung der Sitze, die eine Partei oder Wählervereinigung im Landtag erhält», heißt es auf der Homepage des Landeswahlleiters. Das Kreuz für die Zweitstimme können die Wählerinnen und Wähler in der rechten Spalte des Wahlzettels setzen. Auf den Landeslisten kandidieren insgesamt 547 Menschen.

In dieser Reihenfolge stehen die Parteien auf dem Stimmzettel:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne)

Alternative für Deutschland (AfD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Freie Wähler

Die Linke

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Volt Deutschland

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

Partei der Humanisten (PdH)

Die Reihenfolge richtet sich demnach nach der Zahl der Zweitstimmen, die bei der letzten Landtagswahl für die jeweilige Partei abgegeben wurden. Die Parteien «Bündnis C», «Team Freiheit», «WerteUnion» und «die Basis» hätten nicht die erforderlichen Unterstützungsunterschriften vorlegen können und seien daher nicht zur Wahl zugelassen worden.

Mit der Erststimme entscheiden die Menschen, welcher Bewerber oder welche Bewerberin in den 52 Wahlkreisen direkt in den Landtag gewählt werden. Das Kreuz für den Direktkandidaten können Wählerinnen und Wähler in der linken Spalte des Wahlzettels setzen. In den Wahlkreisen stellen sich 404 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl.