Weder eine Rückkehr des Winters, noch einen Anfang des Frühlings sagen die Meteorologen für den Beginn der neuen Woche vorher. Auf jeden Fall macht sich die Sonne rar.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit dichten Wolken und Tageshöchsttemperaturen bis zu elf Grad beginnt die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Montag bringt Tief «Yue» auf dem Weg von der Biskaya ins Mittelmeer auch noch zeitweise Regen mit, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag vorhersagte. In der Nacht zum Dienstag regnet es noch vereinzelt, die Temperaturen sinken nicht ganz auf den Gefrierpunkt. Eine Rückkehr des Winters sei nicht in Sicht - richtig frühlingshaftes Wetter aber auch noch nicht, sagte Meteorologe Simon Trippler.

Am Dienstag sind die Wolken nicht mehr ganz so dicht und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen klettern erneut auf sechs bis elf Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es wieder etwas kälter, in den Hochlagen der Eifel droht bei bis zu minus zwei Grad Glättegefahr. Am Mittwoch lockert sich die Wolkendecke im Laufe des Tages auf, die Temperaturen bleiben unverändert und es regnet nicht.

Deutscher Wetterdienst