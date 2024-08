Nach dem Ende der Sommerferien wird es vor allem für die Erstklässlerinnen und Erstklässler spannend: Der Unterricht beginnt.

Mainz (dpa/lrs) - Für rund 547.900 Kinder und Jugendliche geht heute in Rheinland-Pfalz wieder die Schule los. Besonders spannend wird es für die etwa 41.250 Erstklässler, für die das Abenteuer Schule beginnt. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) will an einer Grundschule in Mainz (9 Uhr) über die Neuerungen im Schuljahr 2024/25 berichten.

Vertreter der Schülerinnen und Schülern, von Eltern sowie Gewerkschaften und der Opposition hatten vorab eine lange Liste an Forderungen vorgelegt. Angemahnt wird neben mehr Personal unter anderem mehr Engagement beim Ausbau der Ganztagsschulen, eine bessere digitale Anbindung, intensiverer Deutschunterricht und mehr Alltagsthemen in den Klassen.