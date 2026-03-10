Eisenbahn-Gewerkschafter Lars Kreer fürchtet, dass die Bemühungen um mehr Sicherheit für Zugbegleiter nachlassen. Die Angst lässt viele über einen Job-Wechsel nachdenken.

Der Ludwigshafener Zugbegleiter Serkan Çalar ist vor fünf Wochen im Dienst von einem Fahrgast getötet worden. Wie nehmen Sie heute die Gefühlslage der Mitarbeiter in den Zügen war?

Das Thema ist bei den Zugbegleitern nach wir vor präsent. Wir waren in den letzten Tagen viel auf den Bahnsteigen unterwegs, weil wir auf unsere Petition für mehr Sicherheit hinweisen. Die Betroffenheit ist nach wie vor sehr groß und die Kollegen fühlen sich nach wie vor nicht sicher.

Der Bahnhof in Landstuhl. In einem Regionalexpress zwischen Landstuhl und Homburg geschah die Tat. Foto: Boris Roessler/dpa

Das hat auch eine Befragung Ihrer Gewerkschaft gezeigt hat, an der zwischen Mitte Dezember und Mitte Februar über 4000 Mitglieder teilgenommen haben. Zweidrittel der Befragten gab an, sich „immer unsicherer“ zu fühlen. Sie warnen davor, nach der Tat von Landstuhl zur Tagesordnung überzugehen: „Für die Kolleginnen und Kollegen, die täglich im Nahverkehr arbeiten, ist Gewalt keine Schlagzeile, sondern trauriger Alltag.“ Fürchten Sie, dass das Thema Sicherheit in Vergessenheit gerät? Aus Geldmangel lehnen Bund und Bundesländer ja beispielsweise eine Doppelbesetzung mit Zugbegleitern in Zügen ab.

Das große Problem ist, dass das Thema Sicherheit nicht finanziell hinterlegt ist. Ich habe das Gefühl, dass man vielleicht gern wieder zur Tagesordnung übergehen möchte, weil man zum Thema Finanzierung keine Lösung hat. Das Ganze wäre praktisch nur möglich, wenn wirklich mehr Geld in das Thema Sicherheit investiert würde. Und da fehlt es an konkreten Zusagen. Dass jemand sagt: Wir gehen jetzt die Doppelbesetzung an und wir packen jetzt da Geld rein, um das zu finanzieren – das habe ich bis jetzt noch nicht gehört.

Bei einem ersten Runden Tisch ihn Mainz vor einem Monat haben sich die Teilnehmer darauf verständigt, dass Bodycams nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern auch bei den privaten Anbietern zum Einsatz kommen sollen, und dass Bahnunternehmen bei der Besetzung von Schichten mehr Flexibilität bekommen. Das ist doch schon ein Fortschritt.

Ja, die Pönalisierung wird aufgehoben: Bisher ist es so, dass Unternehmen wie die DB Regio an die Nahverkehrszweckverbände eine Strafe zahlen müssen, wenn die Züge nicht so mit Zugbegleitern besetzt waren, wie es vereinbart war. Jetzt kann man aus zwei Schichten eine Schicht machen. Das führt dazu, dass Züge nicht mit einem Zugbegleiter besetzt sind, die vorher besetzt waren, und andere dafür mit zwei Leuten besetzt werden. Mit den Kollegen, die bei der DB Regio arbeiten, habe ich gesprochen und die Aussage bekommen, sie seien dran, so dass sie die Doppelbesetzung ab Mitte April einführen können. Bei den privaten Anbietern Vlexx und Mittelrheinbahn, mit deren Betriebsräten ich auch in Kontakt stehe, erlebe ich momentan Zurückhaltung. Da ist bis jetzt noch keine konkrete Planung angelaufen, eine Doppelbesetzung tatsächlich zu organisieren. Das ist eine Forderung, die ich am Runden Tisch diese Woche einbringen werde: Dass man das nicht so einfach abtut, sondern dass man als Arbeitgeber in den Arbeitsschutz investieren muss. Da haben sich die Arbeitgeber bisher aus meiner Sicht zurückgelehnt und gesagt: Wir können es nicht, weil die Zweckverbände es nicht zulassen. Das haben wir in Rheinland-Pfalz vom Tisch. Die Hürde, dass man vom Zweckverband bestraft wird, ist jetzt weg. Trotzdem darf man sich nichts vormachen: Es ist ja nur eine Verwaltung des Mangels. Wenn ich zwei Schichten zusammenlege, habe ich dafür keine zusätzlichen neuen Schichten generiert. Das heißt, das ginge nur, wenn tatsächlich, wie vorhin gesagt, mehr Geld hineinkommt in das System, damit die Unternehmen mehr Personal einstellen können und wir eine dichtere Besetzungsstärke hinbekommen. Es geht nicht ohne Personalaufwuchs, ohne Einstellungen – und das muss natürlich gegenfinanziert sein im Nahverkehr.

Aber Sie müssen die Leute ja auch erstmal kriegen – bei der Bahn sind viele Stellen offen.

Ich denke schon, dass der Beruf nicht ganz unattraktiv ist. Zum einen: Wenn wir die Sicherheit in den Griff bekommen, sprich eine echte Doppelbesetzung haben, dann ist schon mal das Thema Angst weg, das die Leute vielleicht quält. Das hat auch die Befragung der Mitglieder gezeigt: Ungefähr ein Drittel der Beschäftigten denkt über einen Jobwechsel nach. Das heißt also, wir bekommen den Job attraktiver, wenn wir beim Thema Angst etwas zu tun. Zweitens ist es so, dass es nach wie vor Menschen gibt, die unseren Job gerne machen würden, das haben wir in der Pandemie gesehen. Sehr viele sind aus der Gastro zu uns gewechselt, weil sie gesagt haben: Mein Lohn ist sicher, ist muss mir keine Gedanken machen. Und Schichten habe ich in der Gastro auch, aber bei euch sind sie viel planbarer.

Ich pendle jeden Tag mit S-Bahn und Regionalexpress, sehe aber nur selten Zugbegleiter mit Kameras. Warum werden die Kameras nicht getragen?

Weil der Ton nicht aufgezeichnet wird. Die Kollegen sagen: Das ganze Ding hat eigentlich ja gar keinen Effekt, wenn ich nur Bilder sehe. Wenn die Tonaufzeichnung mit dazukäme, würde die Anzahl derer, die die Kameras freiwillig tragen, durchaus steigen. Das Zweite ist, dass es auch Arbeitgeber gibt, die sich bisher vielleicht die Anschaffungskosten sparen wollten – was ja jetzt nicht mehr so ist, wenn die Zweckverbände diese Geräte organisieren und es Landesmittel dafür gibt – und die Kollegen dann dahingehend beraten haben, zu sagen: Die Bodykameras eskalieren ja eher als dass sie deeskalieren. Es mag noch andere Faktoren geben: dass die Geräte vielleicht unbequem oder zu schwer zum Tragen sind. Aber ich denke, man muss den Kameras eine Chance geben. Wenn man draußen die Erfahrung macht, dass so eine Bodycam hilft, und Kollegen davon berichtet, werden sie sich etablieren.

Am Donnerstag findet im Mainz ein zweiter Runder Tisch zur Bahnsicherheit mit Gewerkschaften, Eisenbahn-Verkehrsunternehmen, Zweckverbänden, Verkehrsverbünden und Mobilitätsministerin Katrin Eder statt. Was erwarten Sie?

Vier Wochen nach dem ersten Runden Tisch sollen die Unternehmen ihre Planungen und Überlegungen darlegen und konkret vorstellen, was sie aus der letzten Runde an Aktionen vorgenommen haben, was sie planen und wie sie jetzt mit der Sache weiter umgehen. Ich bin dankbar, dass es die Fortsetzung dieses Formates gibt, ansonsten wär's nicht nachhaltig. Wir werden sehen, wie es nach der Landtagswahl aussieht. Dann wird's vermutlich andere Minister und andere Zuschnitte geben. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass tatsächlich doch wieder Gras drüberwächst, bis eine neue Koalition steht und bis neue Ministerien besetzt sind. Ich würde mir wünschen, dass sie diese Arbeit fortführen. Aber da habe ich eher düstere Gedanken.

Zur Person

Lars Kreer (54) leitet die Geschäftsstelle der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) im Mainz seit elf Jahren. Die EVG hat in Rheinland-Pfalz etwa 9000 Mitglieder.

