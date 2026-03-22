Gordon Schnieder hat Erfolg in Rheinland-Pfalz - doch für das Feiern ist im Hause Schnieder an diesem Abend eine andere zuständig.

Berlin (dpa) - Diane Schnieder, die Ehefrau des wahrscheinlich nächsten Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, ist angesichts des Wahlerfolgs ihres Mannes in Feierlaune. Für sie sei am Abend mehr Gelegenheit zu feiern als für ihren Mann, den CDU-Spitzenkandidaten Gordon Schnieder, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Abend in Mainz. Von daher gelte: «Ich feiere jetzt mal für alle mit.»

Am Vormittag waren Diane Schnieder und ihr Mann Gordon gemeinsam in das Wahllokal in ihrem Wohnort Birresborn in der Vulkaneifel gekommen. Am Abend zeigte sich Diane Schnieder dann dankbar für den engagierten Wahlkampf aller Mitstreiter - und beeindruckt.

Nun komme eine neue Rolle auf ihren Mann und sie zu. «Da müssen wir jetzt zusammen reinwachsen.» Diane Schnieder zeigte sich zugleich aber gelassen: «Da schauen wir mal, was auf uns zukommt.»