Mainz (dpa/lrs) - Der Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) stellt an diesem Montag (10.00 Uhr) in Mainz seinen Mietreport für Rheinland-Pfalz vor. In dem Report soll es um die aktuelle Lage am Wohnungsmarkt und dabei unter anderem um die Miethöhen und den Bestand an Sozialwohnungen im Land gehen. Mit dem Mietreport soll auch aufzeigt werden, welche Maßnahmen aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbunds die Lage verbessern könnten. Ende vergangenen Jahres gab es 37.819 preisgebundene Wohnungen in Rheinland-Pfalz. Das waren 2640 Sozialwohnungen weniger als im Jahr zuvor.