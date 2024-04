Wie viele Sozialwohnungen gibt es, wie hoch sind die Mieten in den Kommunen im Saarland? Der Deutsche Gewerkschaftsbund will Auskunft dazu geben.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) stellt an diesem Dienstag (8.30 Uhr) seinen sogenannten Mietreport für das Saarland vor. «Wohnraum - insbesondere bezahlbarer - ist knapp geworden, schon lange nicht mehr nur in Ballungsgebieten», heißt es zum Hintergrund. Der Bericht lege dar, wie die Lage am Wohnungsmarkt sei - etwa die Höhe der Mieten in den Kommunen, den Bestand an Sozialwohnungen und aktuelle Herausforderungen. Zudem will der DGB aufzeigen, welche Maßnahmen die Lage verbessern könnten.