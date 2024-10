Der FSV Mainz 05 will den FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals ärgern. Allerdings fehlt den 05ern im Duell mit den Bayern der bislang wichtigste Angreifer in dieser Saison.

Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 hofft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf eine Überraschung. Die Rheinhessen haben am Mittwoch (20.45 Uhr/ ZDF und Sky) den deutschen Fußball-Rekordpokalsieger FC Bayern München zu Gast.

Nationalspieler Jonathan Burkardt fällt wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel als gefährlichster Mainzer Stürmer im Duell mit den Bayern aus. Der Einsatz von Spielmacher Nadiem Amiri ist wegen einer Kapselzerrung zudem fraglich.