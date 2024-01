Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagmorgen alle Unwetterwarnungen aufgehoben. Das teilte der DWD in Offenbach mit. Seit Mittwoch galten in weiten Landesteilen entsprechende Warnungen zum Beispiel vor Glatteis.

Offenbach (dpa) - Das Niederschlagsgebiet verlagere sich am Donnerstag langsam von der Mitte in den Süden. «Die Gefahr von Glatteis durch gefrierenden Regen geht deutlich zurück», hieß es in dem Bericht zur Wetterlage. «Im Süden sind die Beläge der Straßen und Wege aufgrund der Vorwitterung zu hoch für gefrierenden Niederschlag.» Dort gehe der Regen in Schneefall über.