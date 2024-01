Die Züge der Deutschen Bahn fahren nach dem vorzeitigen Ende des Lokführerstreiks auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder nach dem regulären Fahrplan. Vereinzelt könne es noch zu Beeinträchtigungen kommen, daher bitte man die Fahrgäste, sich rechtzeitig über den DB Navigator und die Homepage bahn.de über ihre geplanten Fahrten zu informieren, sagte eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. «Aber es läuft.»

Berlin/Mainz (dpa/lrs) - Auf Einschränkungen sollten sich nach Angaben auf der Homepage der Deutschen Bahn noch die S-Bahn-Fahrgäste im Rhein-Main-Gebiet einstellen. Auch im Regionalverkehr könne es noch zu Beeinträchtigungen kommen.

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Bahn endete am Montagmorgen vorzeitig. Ursprünglich hatte die GDL zum Arbeitskampf bis Montagabend aufgerufen. In der Nacht auf Samstag verständigten sich die Gewerkschaft und die Bahn aber auf neue Verhandlungen über Tarifverträge und in diesem Rahmen auch auf einen vorzeitigen Streikabbruch. Beide Seiten haben nun das Ziel genannt, bis Anfang März zu einem Tarifabschluss zu kommen. Die GDL will bis einschließlich 3. März nicht erneut streiken.