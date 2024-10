Knapp 2.400 Kinder und Jugendliche können auch in diesen Herbstferien wieder Deutschkurse belegen. Sie richten sich vor allem an neu zugewanderte Schüler.

Mainz (dpa/lrs) - Das rheinland-pfälzische Ministerium für Bildung bietet auch in diesen Herbstferien wieder Deutschkurse für Schülerinnen und Schüler an. Insgesamt seien 252 Kurse für knapp 2.400 Kinder und Jugendliche genehmigt worden, darunter 168 an Grundschulen, 76 an weiterführenden Schulen und acht an berufsbildenden Schulen. Das teilte das Ministerium mit.

Zielgruppe der Sprachkurse sind vor allem neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler. Insgesamt stellt die Landesregierung nach eigenen Angaben knapp 365.000 Euro für die Herbstferien-Sprachkurse zur Verfügung.