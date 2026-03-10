Rund 1.000 Insolvenzanträge von Unternehmen in Rheinland-Pfalz: Der deutliche Anstieg betrifft laut Statistikern etwa 10.000 Arbeitsplätze – fast 2.000 mehr als im Vorjahr.

Bad Ems (dpa/lrs) - Rund 1.000 Unternehmen haben im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz Insolvenz angemeldet. Damit stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um etwa 16 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. 2024 waren demnach noch 861 Insolvenzanträge von Unternehmen registriert worden. Damit lag 2025 die Zahl der Unternehmensinsolvenzen den Daten zufolge auf dem höchsten Stand der vergangenen zehn Jahre.

Den größten Anteil machten demnach Insolvenzanträge aus dem Baugewerbe aus, gefolgt von Unternehmen aus dem Bereich «Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen». Die beantragten Insolvenzen betrafen den Statistikern zufolge im vergangenen Jahr etwa 10.000 Arbeitsplätze und damit knapp 2.000 mehr als noch 2024.