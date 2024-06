Mehr als 200 Unternehmen haben seit Jahresbeginn in Rheinland-Pfalz einen Insolvenzantrag gestellt - deutlich mehr als vergangenes Jahr. Wie viele Arbeitsplätze betrifft das?

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres haben deutlich mehr Unternehmen in Rheinland-Pfalz einen Insolvenzantrag gestellt als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, stellten zwischen Januar und März 222 Unternehmen einen solchen Antrag. Das waren demnach 37 Prozent mehr als im selben Zeitraum 2023. Damals hatten 162 Unternehmen Insolvenz beantragt.

Durch die beantragten Insolvenzen seien rund 3380 Arbeitsplätze in Gefahr geraten, hieß es. Das seien so viele wie in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr. Die meisten Anträge auf Insolvenz stellten Unternehmen aus dem Baugewerbe.

Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen sank laut Statistikamt im ersten Quartal hingegen um 9,7 Prozent auf 700 Fälle. Die Summe der voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger stieg indes auf rund 37,6 Millionen Euro und somit um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Mitteilung