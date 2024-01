An einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben sich am Sonntag deutlich mehr Menschen beteiligt als erwartet. Ein Sprecher der Polizei sprach kurz nach Beginn der Veranstaltung unter dem Motto «SolidAHRität für unsere Demokratie!» von etwa 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Kreisverwaltung Ahrweiler hatte am Freitag mitgeteilt, der Veranstalter erwarte «mindestens 200 Teilnehmende». Auch in anderen rheinland-pfälzischen Städten waren für Sonntag Kundgebungen gegen rechts angekündigt, zum Beispiel in Boppard und Trier. Bereits am Samstag hatten Tausende Menschen im Land ein Zeichen gegen Hass und Hetze gesetzt.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Auslöser der Proteste waren unter anderem Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam, an dem einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über «Remigration» gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

