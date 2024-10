Seit Jahrzehnten wählt Deutschlands zweitgrößtes Weinbaugebiet seine Königin. Diesmal war alles anders: Auch ein Mann kandidierte. Der Beginn einer neuen Ära?

Neustadt/Weinstraße (dpa) - Im Kampf um die Krone der Pfälzischen Weinkönigin hat sich die 26 Jahre alte Denise Stripf durchgesetzt. In einem spannenden Finale gab es erstmals auch einen männlichen Kandidaten. Eine 70-köpfige Jury wählte schließlich die Sozialarbeiterin aus Bad Dürkheim am Abend in Neustadt/Weinstraße zur neuen Rebenmonarchin von Deutschlands zweitgrößtem Weinbaugebiet.

Auch wegen der erstmaligen Bewerbung eines Mannes an dem Wettbewerb, an dem traditionell bisher nur Frauen teilnahmen, war die Wahl überregional mit großem Interesse verfolgt worden. In Rheinhessen war vor kurzem erstmals ein Mann in einem der 13 deutschen Weinbaugebiete zum Weinkönig gekürt worden.

In Neustadt/Weinstraße konnte sich Manuel Reuther (28) aus Forst jedoch nicht die Krone holen. Auch Lara Karr (23) aus Weisenheim am Berg unterlag im Ringen um den ältesten Weinmonarchinnen-Titel in Deutschland. Die erste Weinkönigin in der Region in Rheinland-Pfalz war 1931 gewählt worden.

Eine Jury entschied nach einem Wettbewerb um Fachwissen und Schlagfertigkeit über die 86. Pfälzische Weinkönigin. Denise Stripf vertritt die Interessen der Pfalz nun ein Jahr lang. Manuel Reuther erhielt als Teilnehmer des Finales ebenso wie Lara Karr eine silberne Anstecknadel. Beide dürfen nun als «Weinhoheiten» die Königin bei Aktivitäten begleiten.