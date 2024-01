Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den Anti-Rechts-Demos in der Pfalz sind nicht nur Menschen dabei, die wollen, dass jeder hierher kommen kann. Viele haben Angst um das Land.

Kommt nun der Aufstand der Anständigen? In Landau gingen am vergangenen Samstag Hunderte Menschen nach Bekanntwerden eines Geheimtreffens von AfD-Akteuren und Rechtsextremisten auf die Straße. Auch in