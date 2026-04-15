Es dürfte Wasser auf die Mühlen der kommunalen Mahner sein: Das Defizit der Gemeinden in Rheinland-Pfalz steigt drastisch. Es besteht offenkundig dringend Handlungsbedarf.

Bad Ems (dpa/lrs) - Wegen immens gestiegener Ausgaben hat sich das Defizit der rheinland-pfälzischen Kommunen binnen eines Jahres verdoppelt. Mit rund 1,3 Milliarden Euro erreichte es 2025 ein Rekordniveau, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.

2024 hatte sich der Fehlbetrag zwischen Einnahmen und Ausgaben in den Kernhaushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände noch auf etwa 665 Millionen Euro belaufen. Dem Landesamt zufolge ist 2025 bereits das dritte Jahr in Folge mit einem wachsenden kommunalen Defizit - und das trotz steigender Einnahmen.

Besonders deutlich stiegen die Defizite den Statistikern zufolge bei den kreisfreien Städten.