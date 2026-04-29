Die Landtagsdebatte über die Verfassungsänderung bei den U-Ausschüssen hat keine neuen, und kaum gute Argumente für dieses Vorhaben geliefert.

Auf den letzten Metern diskutiert der alte Landtag also einen Plan, der normalerweise im parlamentarischen Betrieb langer und sorgfältiger Vorbereitung bedarf: eine Verfassungsänderung. Statt wie bisher eines Fünftels soll es im neuen Landtag künftig eines Viertels der Abgeordneten bedürfen, um Untersuchungsausschüsse einzusetzen.

Wäre diese Entscheidung mitten in der zu Ende gehenden Legislaturperiode mit erforderlicher Zwei-Drittel-Mehrheit und dem Hinweis auf ähnliche Regeln im Bund und einigen Ländern gefallen – die Kritik daran wäre milder gewesen. Aber der Beschluss fällt, nachdem die AfD bei der Landtagswahl am 22. März 19,5 Prozent und 24 Mandate errungen hat – und nach der alten Gesetzeslage ohne Unterstützung anderer Fraktionen das viel zitierte schärfste Schwert parlamentarischer Kontrolle zücken dürfte.

Die Grünen hadern mit dem Timing

Insofern unterliegt die Initiative von CDU, SPD und Grünen dem Verdacht, dem Wahlergebnis und nicht dem hehren Ziel geschuldet zu sein, die Demokratie zu schützen. Immerhin: Die Grünen lassen durchblicken, dass sie zumindest das Timing der Aktion unglücklich finden.

Das wichtigste Argument der Initiatoren, die von den Rednern nicht explizit benannte AfD könne versuchen, Regierung und Parlament mit einer Flut von U-Ausschüssen zu blockieren, basiert auf prahlerischen Ankündigungen am Wahlabend. Die größte Oppositionsfraktion dürfte stattdessen mit sich selbst und internem Machtkampf beschäftigt sein. Begonnen hat der bereits, als direkt nach der Wahl der bisherige Fraktionschef Jan Bollinger vom Hof gejagt wurde. Ob da Zeit für die Vorbereitung mehrerer U-Ausschüsse bleibt? Sollte es insofern bessere Argumente als die genannten für diesen politischen Schnellschuss geben, in der Debatte sind sie nicht genannt worden.

Tatsache ist aber auch: AfD-Redner Damian Lohr hat mit seinen Vorwürfen und Unterstellungen der übelsten Sorte in Richtung der anderen Parteien jedes Maß verloren. Dass Pöbeleien dieser Art im neuen Landtag zur Tagesordnung gehören könnten, ist ehrlicherweise Anlass zu viel größerer Sorge.