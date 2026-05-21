Die Landesregierung leistet sich mit zukünftig zwei Lotto-Geschäftsführern eine Personalentscheidung, die ihrem Image schwer schaden wird.

Noch nicht einmal eine Woche ist es her, dass der neue Landtag und mit ihm die schwarz-rote Landesregierung die Arbeit aufgenommen haben. Jetzt leistet sich Schwarz-Rot eine Entscheidung, die man als politisch völlig instinktlos bezeichnen kann. Lotto Rheinland-Pfalz soll in Zukunft von zwei Geschäftsführern geleitet werden. Neben dem langjährigen CDU-Fraktionschef Christian Baldauf soll in Zukunft Ex-Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) die Geschäfte führen.

200.000 Euro verdient ein Chef der in Teilen landeseigenen Lotto-Gesellschaft. 99 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz können von so einem Gehalt nur träumen, wenn man sich an Daten des Statistischen Landesamtes orientiert. Offenbar reicht die normale Abgeordnetendiät von 8571 Euro (ohne Pauschalen) für Herrn Hering nicht aus.

CDU und SPD müssen sich fragen, wie ein solches Postengeschacher bei den Menschen in Rheinland-Pfalz ankommt, die angesichts von Kriegen und Krisen um ihre berufliche und wirtschaftliche Zukunft bangen. Ausgerechnet die CDU, muss man sagen. Sie hatte noch im Wahlkampf zurecht die Personalpolitik der SPD scharf kritisiert. Weiß sie es nicht besser, oder spielt sie das Spiel nun einfach mit, wo sie selbst an den Töpfen der Macht gelandet ist? Und die SPD? Deren Koalitionsverhandler müssen sich fragen, ob Demut mehr angebracht gewesen wäre als weitere üppig bezahlte Funktionärsposten.