Ab Sonntag fahren auf beiden Regionallinien Elektrozüge durchs Ahrtal – und das ganze drei Monate früher als geplant. Was steckt dahinter?

Köln/ Koblenz/ Frankfurt/ Düsseldorf (dpa/lrs) - Auf der Ahrstrecke sind ab Sonntag weitere elektrisch betriebene Züge unterwegs. Drei Monate früher als geplant setzt die Deutsche Bahn ( DB) auf der Regionalbahnlinie RB 30 zwischen Bonn, Remagen und Ahrbrück Elektrozüge ein, wie die Bahn mitteilte.

«Ich bin froh, dass die RB 30 das Ahrtal ab sofort elektrisch und umsteigefrei mit der Bundesstadt Bonn verbindet», sagte die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand. «Das Dieselzeitalter auf der Ahrtalbahn gehört damit der Vergangenheit an.»

Die Ahrstrecke war bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 stark zerstört worden, wie die Bahn weiter mitteilte. Beim Wiederaufbau wurde der Abschnitt zwischen Walporzheim und Ahrbrück weitgehend neu errichtet. Dabei sei die Strecke entlang der Ahr mit moderner Stellwerkstechnik und Oberleitungen für einen klimafreundlicheren Zugverkehr ausgestattet worden.

Schon seit Dezember fahren auch auf der anderen Linie durchs Ahrtal, der RB32, vollelektrische Züge. Betreiber ist das Unternehmen Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH.