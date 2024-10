Bei Bernkastel-Kues mussten wegen des Hochwassers mehrere Straßen gesperrt werden. Nach und nach sollen die Wasserstände nun fallen, ganz trocken wird es aber auch am Wochenende nicht.

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) - Anhaltender Dauerregen hat in Rheinland-Pfalz und im Saarland für Hochwasser an mehreren Gewässern gesorgt. Bei Bernkastel-Kues ( Landkreis Bernkastel-Wittlich) mussten mehrere Straßen in den Mittagsstunden gesperrt werden, da sie von der Mosel überspült wurden, wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilte. Am Freitag und am Wochenende sollen nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz die Wasserstände fallen. Neben der Mosel gab es demnach auch an weiteren Flüssen eine mäßige Hochwassergefährdung, wie etwa an Nahe, Glan oder Kyll.

Auch die Wasserstände an den Pegeln im Einzugsgebiet der Saar sind dem saarländischen Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zufolge stärker angestiegen. Weil demnach im nördlichen Saarland besonders viel Regen gefallen ist, fiel der Anstieg im Oberlauf von Prims und Blies sowie an der Nahe am stärksten aus. An der Prims, der Oberen Blies und der Nahe sollen die Wasserstände schon ab dem Nachmittag deutlich sinken. An der Unteren Blies und am Schwarzbach werden sie hingegen voraussichtlich noch den ganzen Tag über ansteigen, wie es hieß. Auf den Straßen waren laut Polizei an mehreren Orten Bäume umgestürzt.

Am Freitag ist dann laut DWD aber Schluss mit Regen: Es soll heiter bis wolkig und meist niederschlagsfrei werden. Die Temperaturen erreichen demnach höchstens 9 bis 14 Grad.

Ein wenig Regen sei am Wochenende möglich, aber überwiegend bleibe es trocken. So starte der Samstag zunächst gering bewölkt, bevor sich bei höchstens 12 bis 15 Grad im Verlauf des Tages die Wolken verdichteten. Dann könne es etwas regnen. Der Sonntag startet laut DWD ebenfalls mit einzelnen Schauern, zeigt sich dann aber zunehmend heiter bis wolkig bei maximal 13 bis 16 Grad.