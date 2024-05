Das Lagezentrum in Saarbrücken hat nach dem heftigen Dauerregen von Freitag bislang mehr als 3000 Polizei- und Rettungseinsätze im gesamten Bundesland registriert. Die Zahlen stammen vom frühen Samstagmorgen, wie eine Sprecherin des Lagezentrums in Saarbrücken sagte. Darunter waren rund 950 Polizeieinsätze und etwa 2060 Einsätze der Feuerwehren und Rettungsdienste. Über Verletzte war auch am Samstagmorgen nichts bekannt.

Saarbrücken (dpa) - Das genaue Ausmaß der Schäden dürfte wohl erst mit Tageslicht sichtbar werden. Einen bestimmten Einsatz-Schwerpunkt habe es nicht gegeben, sagte die Sprecherin weiter. Das gesamte Bundesland sei in etwa gleichermaßen betroffen gewesen.