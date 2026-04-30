In Rheinland-Pfalz und dem Saarland startet das Wetter freundlich mit viel Sonne und steigenden Temperaturen. Zum Wochenende ziehen dichte Wolken auf.

Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und dem Saarland zeigt sich das Wetter am Donnerstag von seiner freundlichen Seite. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge bleibt es am Donnerstag sonnig und wolkenlos. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 7 bis 3 Grad.

Am Freitag setzt sich das sonnige Wetter laut den Experten fort. Vor allem im Westen wird es mit 23 bis 26 Grad teils sommerlich warm, ansonst liegen die Werte zwischen 21 und 25 Grad. In der Nacht zum Samstag ziehen von Westen her allmählich mehr Wolken auf, es bleibt aber trocken.

Am Samstag ziehen laut DWD zunehmend Wolken auf, im Tagesverlauf steigt dann das Risiko für Schauer. Einzelne Gewitter mit Starkregen sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen sollen 23 bis 27 Grad erreichen.