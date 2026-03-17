Ist die Arbeit für eine politische Partei im öffentlichen Interesse oder nicht? Das macht bei der Beurlaubung von Beamten einen geldwerten Unterschied.

Der Fall der SPD-Wahlkampfmanagerin, die für die Tätigkeit in der Landeszentrale der Partei vom SPD-geführten Innenministerium für eineinhalb Jahre beurlaubt wurde, beschäftigt das politische Mainz in den letzten Tagen vor der Landtagswahl weiter. Nach der Sondersitzung des Innenausschusses am Donnerstag kam heraus, dass auch der CDU-Landesverband zeitweise einen beurlaubten Beamten beschäftigt hatte. In einem wesentlichen Punkt unterscheidet sich dieser Fall von dem der Wahlkampfmanagerin. Aber dazu später.

Bestes Mittel für die Trennung

In der Ausschusssitzung hatte Innenminister Michael Ebling (SPD) ausführlich begründet, dass jenseits rechtlicher Erwägungen die Beurlaubung der Beamtin das beste Mittel sei, um eine klare Trennung zwischen politischem Engagement und dienstlichen Belangen zu vollziehen. Da es sich bei dem Arbeitgeber um eine politische Partei handele und Parteien vom Grundgesetz privilegiert seien, dauerhaft an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken, diene die Tätigkeit der Funktionsfähigkeit der Demokratie. Deshalb sei die Beurlaubung im öffentlichen Interesse, sagte Ebling.

Voraussetzung für Ansprüche

Nur dann, wenn die Beurlaubung im öffentlichen Interesse ist, können Beamtinnen und Beamte in dieser Zeit weiterhin Ansprüche für ihre spätere Altersversorgung sammeln. Der temporäre Arbeitgeber zahlt dafür neben dem Gehalt, das die beurlaubte Person erhält, jährlich 30 Prozent der Beamtenbesoldung an die Landeskasse. Grundsätzlich sind Zeiten der Beurlaubung ohne Dienstbezüge nicht ruhegehaltsfähig, werden also nicht auf die spätere Pension angerechnet, wie der Landesrechnungshof auf Anfrage mitteilt.

Die Prüfer in Speyer widersprechen Innenminister Ebling. „Nach der Rechtsprechung ist eine hauptberufliche parteipolitische Tätigkeit nicht ohne Weiteres als vorwiegend öffentlichen Belangen dienend anzusehen“, sagte der Sprecher der Speyerer Behörde auf Anfrage und verwies auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 1991.

Rechnungshof sieht den Unterschied

Während die Zeiten, in denen Beamte hauptberuflich für Fraktionen des Bundestages oder der Landtage tätig seien, als ruhegehaltsfähig berücksichtigt werden könnten, sei das bei parteipolitischer Arbeit anders. „Parteipolitischem Wirken außerhalb des parlamentarischen Raums ist für die Anerkennung als ruhegehaltsfähige Dienstzeit grundsätzlich kein hinreichend gewichtiges öffentliches Interesse beizumessen“, heißt es wörtlich in der Antwort des Rechnungshofs auf die Anfrage der RHEINPFALZ.

Den aktuellen Fall habe der Rechnungshof nicht geprüft, deshalb könne er sich auch nicht konkret dazu äußern. Aber es gebe einen vergleichbaren Fall aus früheren Jahren. Konkrete Angaben machte die Behörde nicht. Das damalige Prüfergebnis sei nicht veröffentlicht worden, weil sonst Rückschlüsse auf die Person möglich gewesen wären. In diesem Prüfergebnis, das der beurlaubenden Stelle mitgeteilt worden sei, hat sich der Rechnungshof grundsätzlich geäußert: „Nach den gesetzlichen Vorgaben dienen die Beamten dem ganzen Volk und nicht einer Partei. Sie haben deshalb ihre Aufgaben unparteiisch auszuführen und bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt.“ Diese beamtenrechtlichen Grundpflichten seien auch während der Beurlaubung zu beachten. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, Beamtinnen und Beamte ließen sich von parteipolitischen Erwägungen leiten.

CDU-Wahlkampfhelfer war beurlaubt

Und wie war das nun im Fall des beurlaubten Beamten bei der CDU? Pierre Fischer, seit Januar 2026 Verbandsbürgermeister in Rengsdorf-Waldbreitbach (Verbandsgemeinde Neuwied), hat nach eigenen Angaben vom 1. April 2020 bis Ende Mai 2021 im CDU-Landesverband gearbeitet und war für die Zeit als Beamter vom Bundeszentralamt für Steuern beurlaubt. Bei der CDU war er im Wahlkampf des damaligen Spitzenkandidaten Christian Baldauf dessen persönlicher Referent. Auf Anfrage der RHEINPFALZ sagte Fischer am Dienstag, sein Beamtenverhältnis habe damals geruht, er habe in der Zeit keine Ansprüche für die Altersversorgung gesammelt, sondern er sei bei der CDU sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen, habe also in die Renten- und Krankenkasse eingezahlt.

In der Antwort auf eine kleine Anfrage der Freien Wähler, durch die die Situation der SPD-Wahlkampfleiterin bekannt wurde, gibt es noch einen interessanten Fall. Ein Polizeibeamter ist für eine Tätigkeit bei Biontech in Mainz beurlaubt. Er ist Mitgeschäftsführer der NT Security and Services GmbH, einem Tochterunternehmen des Impfstoffherstellers. Auf Anfrage teilt das Innenministerium mit, dass die Beurlaubung, die seit 2022 besteht, bis Ende 2027 vorgesehen sei. „Sicherheitsbelange der Firma Biontech sind regelmäßig Gegenstand polizeilicher Gefährdungsbewertungen und haben Auswirkungen auf polizeiliche Maßnahmen.“ Die Beurlaubung des Beamten diene dem Sicherheitsmanagement und der Entlastung der polizeilichen Maßnahmen. Für den Beamten werde ein Zuschlag zur Altersversorgung an das Land gezahlt.