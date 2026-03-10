Das neue Projekt «Saarland 3D» zeigt das Land als digitalen Zwilling – mit realistischen Geodaten, die Planung und Simulation erleichtern. Wofür?

Saarbrücken (dpa/lrs) - Welche Häuser stehen wie tief bei einem Jahrhundert-Hochwasser unter Wasser? Welche Schatten werfen Windräder zu einer bestimmten Jahres- und Uhrzeit? Und: Wenn ich mir eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach baue: Bekommt sie genug Sonne ab?

Diese und viele weitere Fragen beantwortet jetzt ein neues « Saarland 3D»-Projekt, das als «digitaler Zwilling» des Landes auf der Internetseite des Landesamtes für Vermessung, Geoinformation und Landesentwicklung (LVGL) zur Verfügung steht. Das Projekt ist für jeden zugänglich.

«Es besteht ein enormes Potenzial, Planungen stark zu beschleunigen und zu vereinfachen, Szenarien auch verständlich darzustellen und Informationen auch schnell zur Verfügung zu stellen», sagte die saarländische Umweltministerin Petra Berg (SPD) bei der Vorstellung. Das Saarland werde bei dem Projekt realistisch und interaktiv dargestellt.

Alles auf der Grundlage von vorliegenden Daten

Grundlage von «Saarland 3D» seien die Geodaten des LVGL. Dazu gehörten das digitale Geländemodell, digitale Luftbilder, Bauwerksmodelle und herkömmliche Karten. Zudem stelle das Saarland als erstes Flächenland in Deutschland eine «Laserscanpunktwolke» zur Verfügung, bei der die Oberfläche von einem Flugzeug aus mit einem Lasermesssystem erfasst wurde.

«Dieser Datensatz bildet einen wahren Schatz für die unterschiedlichsten Fachanwendungen», sagte Berg. Vom Klimaschutz über Verkehrsplanung und Katastrophenmanagement bis hin zur Simulation des Stadtklimas. «Saarland 3D» solle nach und nach weiter ausgebaut werden, sagte sie.