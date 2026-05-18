Als Erste ist Sabine Bätzing-Lichtenthäler dran. Clemens Hoch ist der Letzte in der Reihe, als in der Staatskanzlei die Ernennungsurkunden vom neuen Regierungschef verteilt werden.

Mainz (dpa/lrs) - Feierlicher Moment in der Staatskanzlei: Die zehn Ministerinnen und Minister der neuen rheinland-pfälzischen Landesregierung haben ihre Ernennungsurkunden bekommen. Gordon Schnieder (CDU), der zuvor im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt worden war, überreichte den vier Frauen und sechs Männern in der Staatskanzlei ihre Dokumente. Im Landtag erfolgt im Anschluss dann noch die Vereidigung.

«Wir wollen gemeinsam Verantwortung für ein starkes Rheinland-Pfalz übernehmen», sagte Regierungschef Schnieder zu seinem neuen Kabinett in der Mainzer Staatskanzlei. «Uns eint der klare gemeinsame Auftrag: Stabilität sichern, Mut machen, Zusammenhalt stärken und unser Land weiter nach vorne bringen.»

Vier Frauen und sechs Männer umfasst das neue Kabinett

Für die Christdemokraten, die erstmals seit 35 Jahren wieder eine Regierung in Mainz führen, sind Marcus Klein als Chef der Staatskanzlei im Ministerrang, Justiz- und Verbraucherschutzminister Helmut Martin und Achim Schwickert (Innen, Integration, Verkehr) im Kabinett. Dazu kommen Christine Schneider (Umwelt, Forsten, Weinbau und Landwirtschaft) und Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig.

Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist Vize-Regierungschefin. Foto: Florian Wiegand/dpa

Die Sozialdemokraten schicken bewährte Kräfte wie Finanzministerin Doris Ahnen sowie Wissenschafts- und Gesundheitsminister Clemens Hoch erneut auf die Regierungsbank. Michael Ebling übernimmt das Ministerium für Wirtschaft, Energie und Klima. Sven Teuber steht dem Ressort für Kommunen, Kultur, Bauen und Wohnen vor. Dazu kommt neu Sabine Bätzing-Lichtenthäler (Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend).

Sozialministerin Bätzing-Lichtenthäler, die Vize-Regierungschefin in der neuen Landesregierung ist, erhielt als Erste ihre Ernennungsurkunde. Gesundheitsminister Hoch war der Letzte in der Reihe beim Überreichen der Dokumente.