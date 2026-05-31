Debüt für Lennart Karl, nochmals Oliver Baumann im Tor statt Manuel Neuer: Was das WM-Testspiel gegen Finnland für die DFB-Elf und Bundestrainer Nagelsmann bedeutet.

Mainz (dpa) - Ein Titelwunsch ging für Julian Nagelsmann auf dramatische Weise nicht in Erfüllung. Das Daumendrücken für Kai Havertz und den FC Arsenal im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain nutzte nichts.

Noch ohne den deutschen Stürmerstar, der am Dienstag direkt in Chicago zur Nationalmannschaft stößt, will der Bundestrainer nun im letzten WM-Test vor dem Abflug nach Amerika an seinem eigenen Fußball-Traum arbeiten.

Mit einem Erfolgserlebnis soll die WM-Stimmung angeheizt werden. Die DFB-Elf trifft heute (20.45 Uhr/ ZDF) in Mainz auf Finnland. Diese Aspekte sind dabei für Nagelsmann wichtig:

Die Siegesserie

An die 36 Spiele ohne Niederlage von Argentinien vor dem WM-Sieg 2022 kommt die DFB-Elf nicht heran. Aber immerhin sieben Siege nacheinander stehen seit dem 0:2 im September in der Slowakei zu Buche. Bestwert in der Zeit von Nagelsmann als Bundestrainer. Nummer acht gegen Finnland soll für einen «Flow» Richtung WM sorgen, sagte Nagelsmann. «Am Ende geben einem Siege Selbstvertrauen», sagte Kapitän Joshua Kimmich.

Die Torwart-Situation

Oliver Baumann steht noch einmal im DFB-Tor. Foto: Federico Gambarini/dpa

Das Comeback von Manuel Neuer lässt wegen einer Wadenverhärtung auf sich warten. Also muss der degradierte Oliver Baumann gegen Finnland noch einmal ran. Der Hoffenheimer, der am Dienstag im Flieger in die USA seinen 36. Geburtstag feiert, habe die WM-Personalentscheidung pro Neuer tadellos professionell aufgenommen, berichtete Nagelsmann. Dabei ist die Situation nicht einfach. Fakt ist: Egal, wie gut Baumann gegen Finnland hält, ist Neuer fit, spielt Neuer.

Das Teenager-Debüt

«Lenny», sagte Nagelsmann und sprach dabei von Lennart Karl, habe Schwung reingebracht bei der DFB-Elf. Der Lohn ist der erste Startelfeinsatz für den 18-Jährigen vom FC Bayern München. «Er kann zeigen, was er kann», sagte Nagelsmann. In einer Reihe mit Jamal Musiala und Florian Wirtz soll Karl bei seinem dritten Länderspieleinsatz wirbeln. Ist das auch ein Hinweis auf die WM-Rolle? Noch nicht. Die Konkurrenz ist groß. Leroy Sané, Jamie Leweling und auch Musiala können auf der Position spielen.

Das Sturm-Backup

Es war der Aufreger rund um die März-Länderspiele. Die öffentliche Kritik von Nagelsmann an Undav, dem er mehr oder weniger die Fähigkeit für 90 Minuten auf Topniveau absprach, sorgte für Schlagzeilen. Und für eine Entschuldigung des Bundestrainers beim Stuttgarter. Jetzt darf sich Undav und nicht Nick Woltemade als Havertz-Backup im Sturmzentrum gegen Finnland für Spielzeit bei der WM empfehlen.

Nach dem Finnland-Spiel verabschiedet sich die DFB-Elf am Montag bei einer Regenerationseinheit vor etwa 800 Fans auf dem Campus in Frankfurt. Am Dienstag geht es nach Chicago, wo am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA ansteht - dann auch mit Havertz.