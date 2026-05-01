Mehr Medizinstudienplätze, keine Straßenausbaubeiträge mehr: Auf 100 Seiten haben CDU und SPD den Koalitionsvertrag niedergeschrieben. Das haben sie vor:

Gut gelaunt stellten die Verhandlungsführer von CDU und SPD, der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder und der scheidende Regierungschef Alexander Schweitzer, am Donnerstag im Restaurant des Landtags den Koalitionsvertrag vor. Sie ließen sich nicht anmerken, ob es – wie kolportiert – zuletzt heftig gehakt hat, als es um die Verteilung der Ressorts ging. Schnieder sagte auf die Frage nach einem Krisentreffen: „Ich weiß nicht, ob die Pizza gestern Krise war.“

Wie viele Ministerien wird es künftig geben?

Im Koalitionsvertrag stehen zehn Ministerien, eines mehr als bisher, wobei eines Teil der Staatskanzlei sein wird. Die Position des Chefs oder der Chefin der Staatskanzlei und die bisherige Beauftragtenstelle wird zum Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport, Ehrenamt und Medien. Es wird mit einer Staatssekretärsstelle ausgestattet. Die CDU erhält außerdem das Bildungsministerium, das Innenministerium mit Integration und Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau werden mit Umwelt und Forsten in einem Ministerium vereint, das war ein Wahlkampfversprechen Schnieders. Zur CDU geht auch das Justizministerium, zu dem der Verbraucherschutz kommt.

Und welche verantwortet die SPD?

Das Finanzministerium, das Digitalisierung und Staatsmodernisierung umfassen wird. Dazu ein neu zugeschnittenes Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur. Die Kultur wird nicht mehr wie zuletzt auf zwei Häuser aufgeteilt. Das Ministerium für Arbeit und Soziales bleibt bei der SPD und wird um die Zuständigkeit für Frauen, Familien und Jugend ergänzt. Das Wirtschaftsministerium wechselt zur SPD, ergänzt um Energie und Klima. Im bisherigen Zuschnitt bleibt das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Gesundheit.

Was verspricht die GroKo im Bereich Bildung?

Das umstrittene Kita-Gesetz soll 2028 novelliert werden. Die „Vorläufer-Kompetenzen“, also das, was ein Kind reif für die Schule macht, sollen mittels verbindlicher Standards besser vermittelt werden. Vom verpflichtenden letzten Kita-Jahr, das die CDU im Wahlkampf gefordert hat, ist folgende Formulierung übrig geblieben: „Unser Ziel ist es, unter Wahrung verfassungsrechtlicher Grundsätze eine verbindliche Teilnahme an diesem inhaltlich wichtigen Angebot im letzten Kita-Jahr sicherzustellen.“

Und die Sprachstandserhebung?

Die Sprachstandserhebung aller Kinder im Alter von 4,5 Jahren soll ebenfalls über das neue Kita-Gesetz geregelt werden, also in zwei Jahren. Dann wird das bereits von der aktuellen Regierung bei der RPTU Kaiserslautern-Landau in Auftrag gegebene Testtool fertig sein. Bei Förderbedarfen ist eine „verbindliche und individuelle Förderung“ vorgesehen. Sprachbeauftragte sollen an zunächst 1000 Kitas eingesetzt werden.

Was ändert sich in den Schulen?

Neben der bisherigen Sprachförderung sollen Kinder in sogenannten „Kompassklassen“ Deutsch lernen, bis sie die Sprache ausreichend beherrschen. Schnieders Wahlkampf-Idee einer Grundschulgarantie mit kostenlosem Mittagessen wird in einem Modellprojekt ausprobiert. Weil ein Deutschland-Ticket für alle Schülerinnen und Schüler 400 Millionen Euro kosten würde, verzichtet Schnieder auf dieses Wahlkampfversprechen. Die von der SPD angekündigte Lernmittelfreiheit soll die Schulbuchausleihe gegen Entgelt ablösen. Grundschullehrkräfte sollen stufenweise eine höhere A13-Besoldung erhalten. In den Realschulen plus soll in den Berufsreife-Klassen eine zusätzliche pädagogische Fachkraft eingesetzt werden. Grundschulen können auf den Fremdsprachenunterricht verzichten, wenn sie mehr Zeit für Lesen, Schreiben und Rechnen benötigen.

Wie wird die ärztliche Versorgung gesichert?

Die Koalition verspricht 200 zusätzliche Studienplätze, die auch durch Kooperationsverträge und „unter Zuhilfenahme europäischer Partneruniversitäten“ eingerichtet werden sollen. Eingerechnet sind dabei die bis zu 80 Plätze an der privaten Medical School Kaiserslautern und 50 am Medizincampus Koblenz. Die Investitionsquote für Krankenhäuser soll erhöht werden, präziser wird der Koalitionsvertrag nicht. Für die wohnortnahe Versorgung soll es Regiokliniken geben.

Was wird aus der Pflegekammer?

Für die umstrittene Einrichtung sieht der Vertrag eine transparente, neutrale und diskriminierungsfreie Abstimmung vor. Sollte eine Mehrheit die Pflegekammer abschaffen wollen, will Schwarz-Rot das tun.

Was ändert sich bei der Polizei?

CDU und SPD wollen die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten um 500 auf 10.500 anheben. Um den Beruf attraktiver zu machen, soll die Polizeizulage auf das Bundesniveau angehoben werden, das gilt auch für Beamte der Feuerwehr und für die sogenannte „Gitterzulage“ in der Justiz. Es sollen zudem die gesetzlichen Voraussetzungen für eine KI-gestützte Videoüberwachung in sogenannten Angsträumen oder an Orten mit hoher Kriminalitätsquote geschaffen werden, das war eine CDU-Forderung.

Wie geht es mit dem Klimaschutz weiter?

Das im vergangenen Jahr verabschiedete Klimaschutzgesetz soll früher als geplant evaluiert werden. Je nach Ergebnis wird dann das Ziel, bereits 2040 in Rheinland-Pfalz Klimaneutralität zu erreichen, gekippt. Nicht mehr im Koalitionsvertrag steht das Ziel einer klimaneutralen Landesverwaltung und jenes, den Stromverbrauch bilanziell bis 2030 aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Der Vertrag sieht aber den Ausbau erneuerbarer Energien vor, neben Photovoltaik und Windkraft auch Biomasse, Wasserkraft und Geothermie. Der jährliche Zubau soll 1500 Megawatt betragen.

Gibt es für die Kommunen mehr Geld?

Die zuletzt von einem Milliardendefizit gebeutelten Kommunen in Rheinland-Pfalz sollen im nächsten Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag zusätzlich erhalten, kündigten Schnieder und Schweitzer an. Ab 2028 soll der Kommunale Finanzausgleich neu aufgestellt werden. Über eine Altschuldenregelung soll mit dem Bund weiterverhandelt werden, auch über die explodierenden Kosten in den Bereichen Jugendhilfe und Soziales.

Was wird sich bei den Kommunen noch ändern?

Bei einem gleichbleibenden Fördervolumen sollen die Förderprogramme deutlich reduziert und damit übersichtlicher gemacht werden. Es sollen mehr Pauschalen ausgezahlt werden, um den Kommunen Gestaltungsfreiheiten zu geben. Die von den Kommunen erhobenen Straßenausbaubeiträge sollen für die Bürger schrittweise wegfallen.

Wie steht es um Investitionen?

Neben dem Rheinland-Pfalz-Plan, in den über zwölf Jahre die 4,8 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen des Bundes und 600 Millionen aus dem Land fließen, soll es zusätzliche Investitionen deutlich über die Inflationsrate hinaus geben. Rheinland-Pfalz hinkt bundesweit mit Investitionen hinterher, über Jahre wurde nicht alles Geld, das eingeplant war, tatsächlich ausgegeben.

Werden alle Vorhaben umgesetzt?

Das hängt vom Geld ab. Eine entsprechende Hintertür haben sich CDU und SPD auf Seite 76 des Koalitionsvertrags eingebaut: „Alle im Koalitionsvertrag vereinbarten Punkte stehen unter Finanzierungsvorbehalt.“ Festgeschrieben sind außerdem „ausreichende Rücklagen“, ohne die Höhe festzulegen.

Wie geht es weiter?

Am Samstag stimmen ein SPD-Parteitag und ein CDU-Landesparteiausschuss über den Koalitionsvertrag ab. Wird er angenommen, dann geben Schnieder und Schweitzer in der nächsten Woche die Ministerinnen und Minister bekannt. Am 18. Mai erfolgt die Konstituierung des Landtags, bei der Gordon Schnieder voraussichtlich zum ersten Ministerpräsidenten der CDU nach 35 Jahren gewählt wird.

Hier geht’s zum Leitartikel zum Koalitionsvertrag