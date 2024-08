Das Dach der Robert-Koch-Schule in Linz gerät in Flammen. Durch schnelles Eingreifen kann Schlimmeres verhindert werden.

Linz (dpa/lrs) - Das Dach der Robert-Koch-Schule in Linz (Landkreis Neuwied) ist in Flammen geraten. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar, teilte die Polizei mit.

Durch schnelles Eingreifen von in der Nähe befindlichen Polizeibeamten mittels Feuerlöscher und der eintreffenden Freiwilligen Feuerwehr sei der Brand schnell unter Kontrolle gebracht worden, so die Polizei weiter. Die Löscharbeiten dauerten aber zunächst noch an. Da zur Zeit Sommerferien sind, befanden sich weder Schüler noch Lehrer im Gebäude. Verletzt wurde niemand.