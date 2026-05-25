Nach einem Döner-Wurf geraten mehrere Jugendliche und ein 32-Jähriger in Ludwigshafen aneinander. Es gibt Verletzte, die Polizei ermittelt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Döner-Wurf hat in Ludwigshafen eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Familien ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 14-Jährige während eines Streits eine Portion des Fast Foods auf eine gleichaltrige Kontrahentin geworfen. Als die Eltern der beiden Jugendlichen sich am Sonntagabend trafen, um die Situation gemeinsam mit den beiden Streithähnen zu klären, sei die Situation eskaliert.

Drei männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren hätten auf den 32-jährigen Vater des vom Döner getroffenen Mädchens eingeschlagen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Mann erlitt den Angaben zufolge eine Schürfwunde am Knie und eine Platzwunde an der Lippe.

Der 32-Jährige habe sich gewehrt und die drei Jugendlichen leicht im Gesicht verletzt, ergänzte die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann habe einen Wert von mehr als 1,7 Promille ergeben. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.