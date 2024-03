Er soll Tausende Corona-Tests abgerechnet aber nicht durchgeführt haben. Die Behörden nahmen nun einen gesuchten Mann im Saarland fest.

St. Ingbert (dpa/lrs) - Behörden haben in St. Ingbert einen gesuchten ehemaligen Betreiber eines Corona-Testzentrums festgenommen. Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, unrechtmäßige Leistungen von der Kassenärztlichen Vereinigung bezogen zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sein genauer Aufenthaltsort war demnach lange unbekannt - am Dienstag nahmen ihn die Fahnder in St. Ingbert fest.

Konkret soll der Mann zwischen Dezember 2021 und Juli 2022 weit über 100.000 Corona-Tests abgerechnet haben, von denen allerdings nur ein geringer Teil durchgeführt wurde. Letztendlich soll hierdurch ein Schaden von annähernd einer Million Euro entstanden sein. Der Mann wurde laut Mitteilung bereits einem Haftrichter vorgeführt und in die JVA Saarbrücken gebracht.

Mitteilung