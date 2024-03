Ob «Verdächtig guter Job» oder «Coffee with a cop»: Mit verschiedensten Slogans werben Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz im kommenden Monat um Nachwuchs. Vom 5. bis 14. April gibt es die erste landesweite Aktionswoche «Deine PoliZEIT», bei der für eine Ausbildung bei der Polizei geworben wird. Auf der Internetseite der Polizei heißt es dazu: «Du bist Schülerin oder Schüler, studierst oder hast eine abgeschlossene Berufsausbildung mit anschließender zweijähriger Berufserfahrung und suchst nach einer neuen Herausforderung? Dann nutze die Gelegenheit und besuche eine der vielen Veranstaltungen - auch in Deiner Nähe.»

Mainz (dpa/lrs) - Den Auftakt bildet die Informationsveranstaltung an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am 5. April. Am selben Tag können Interessierte bei der Polizeiinspektion Birkenfeld in einer lockeren Gesprächsrunde die ersten Informationen zum Polizeiberuf sammeln, wie es hieß. Dieser Abend hat das Motto «Coffee with a cop». Bei der Polizeiinspektion Trier können junge Leute ihren ersten eigenen Fall lösen - mit Vertretern von Schutzpolizei, Kriminalpolizei und der Diensthundestaffel. In Mainz gibt es hingegen ein «Meet & Greet mit den Protagonisten der Kripo». Es gibt noch eine Reihe weiterer Veranstaltungen.

Informationen zur Aktionswoche