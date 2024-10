Der Zuschuss für Steillagen müsse wesentlich erhöht werden, verlangte Schnieder. Die Bewirtschaftung dieser Flächen sei besonders aufwendig und teuer. Die negativen Auswirkungen stillgelegter Weinberge am Hang auf die Kulturlandschaft ließen sich schon jetzt in Rheinland-Pfalz beobachten.

Die CDU will zur Bekämpfung der Überproduktion und zur Stabilisierung einzelner Betriebe eine «Rotationsbrache» einführen. Winzer sollen einen Teil ihrer Reben roden dürfen und auf diesen Flächen Blühstreifen oder andere «Biouniversitätsmaßnahmen» ergreifen. Dafür sollen sie eine Prämie von 3.500 Euro pro Hektar und Jahr bekommen. «Die Pflanzrechte dürfen aber nicht verloren gehen», betonte Schnieder. Die Winzer sollen also jederzeit auf den Flächen wieder Wein anbauen dürfen.

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische CDU befürchtet ein Sterben von Winzerbetrieben in den nächsten Monaten und legt ein Sofortprogramm zur Verbesserung der Situation der Winzer vor. « Rheinland-Pfalz ist mit seinen sechs Anbaugebieten und über 6.500 Weinbaubetrieben von dieser Entwicklung besonders betroffen», heißt es in dem Papier mit sieben Sofortmaßnahmen für den Weinbau, das der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt. CDU- und Fraktionschef Gordon Schnieder sieht insbesondere die Kulturlandschaft des Steillagenweinbaus in Gefahr.

