Der Weg zur Großen Koalition in Rheinland-Pfalz ist offenbar geebnet. In der Nacht zum Donnerstag haben die Verhandlungsführer von CDU und SPD den Durchbruch erzielt.

Aktualisiert 8.27 Uhr, Hinweis auf Pressekonferenz.

Die letzten Hürden auf dem Weg zu einer Koalition aus CDU und SPD in Rheinland-Pfalz unter der Führung von CDU-Chef Gordon Schnieder als Ministerpräsident sind offenbar aus dem Weg geräumt. Nach RHEINPFALZ-Informationen haben Schnieder und Noch-Ministerpräsident Alexander Schweitzer als SPD-Verhandlungsführer in der Nacht zum Donnerstag Einigkeit über den Koalitionsvertrag erzielt. Inhalte wurden zunächst nicht bekannt. Im nächsten Schritt werden wohl die Vorstände der Parteien noch am Donnerstag darüber entscheiden. Die SPD hat den Informationen nach für 13 Uhr zu einem digitalen Treffen eingeladen. Nach ersten Hinweisen ist für 14.30 Uhr eine Pressekonferenz vorgesehen. Für Samstag haben die SPD einen Parteitag und die CDU einen Landesparteiaausschuss einberufen. Wenn dort dem Vertrag zugestimmt wird, steht der Wahl Schnieders zum Ministerpräsidenten am 18. Mai nichts mehr im Weg.