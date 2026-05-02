Einstimmig hat die rheinland-pfälzische CDU am Samstag in Mainz dem Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD zugestimmt.

Damit steht, abhängig vom Votum der gleichzeitig in rheinhessischen Nieder-Olm tagenden SPD, der Wahl des CDU-Landesvorsitzenden Gordon Schnieder zum Ministerpräsidenten am 18. Mai nichts mehr im Weg. Nach 35 Jahren zieht damit erstmals wieder die CDU in die Staatskanzlei in Mainz ein. Beim Landesparteiausschuss mit 120 Delegierten und 30 Gästen hat Schnieder in einer gut 40 Minuten dauernden Rede den Koalitionsvertrag vorgestellt und um das Vertrauen gebeten. In einer offenen Abstimmung gab es keine Gegenstimmen oder Enthaltungen. „Regieren ist kein Wunschkonzert, Regieren ist Verantwortung und partnerschaftliches Regieren ist Kompromissarbeit“, sagte Schnieder.