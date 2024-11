Das neue Führungsduo Schnieder und Steiniger will die CDU in Rheinland-Pfalz zum Erfolg im Land führen. Dabei setzen die beiden Männer unter anderem auf einen Brief.

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische CDU hat nach ihrer Neuaufstellung eine Umfrage innerhalb der Partei gestartet. «Wir haben direkt nach dem Landesparteitag das erste Mal seit längerem - ganz klassisch - einen Brief an alle 34.000 Mitglieder verschickt», sagte Generalsekretär Johannes Steiniger im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz «Wir wollten alle erreichen.»

Neben seiner Vorstellung und der des neuen Parteichefs Gordon Schnieder (49) gehe es in dem Brief darum, «die gesamte Schwarmintelligenz der Partei aufzunehmen», erläuterte Steiniger (37). «Wir wollen wissen, was treibt Euch um? Wie seht Ihr den Spitzenkandidaten? Was gebt Ihr uns mit?»

Mehr als 2.100 Rückmeldungen von Mitgliedern auf Brief der neuen Parteispitze

Mehr als 2.100 Rückmeldungen seien bisher eingegangen. «Da gibt es so viel Potenzial an Erfahrung und Ideen bei unseren Mitgliedern, das wollen wir heben und nutzen.» Mancher rufe ihn jetzt auch auf dem Handy an und wolle noch persönlich etwas mitteilen, berichtet Steiniger. «Insofern arbeiten wir Schritt für Schritt auf die Kampagne zur Landtagswahl hin.»

Bei dem Landesparteitag Ende September in Frankenthal war Schnieder zum neuen Vorsitzenden und der Bundestagsabgeordnete Steiniger zum Generalsekretär der Landespartei gewählt worden. Beide hatten keine Gegenkandidaten und erhielten mehr als 90 Prozent der Stimmen.