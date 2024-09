Als designierter Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU präsentiert sich der Pfälzer Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger als jemand, der austeilen kann. Aber bei seiner Vorstellung gerät er auch in den Verteidigungsmodus wegen eines jüngst aufgetauchten alten Fotos von einem 20.000-Euro-Dinner in Berlin in zweifelhafter Gesellschaft. Der designierte Parteivorsitzende Gordon Schnieder vertraut Steiniger.

Als Johannes Steiniger am Dienstag kurz vor 12 Uhr in der CDU-Landesgeschäftsstelle in Mainz am Porträt von Altkanzler Helmut Kohl vorbeigeht, ist es längst schon kein Geheimnis