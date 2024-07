Gordon Schnieder soll künftig die rheinland-pfälzische CDU führen. Wird er damit auch zum Spitzenkandidaten der Christdemokraten im Landtagswahlkampf?

Mainz (dpa/lrs) - Der Landesvorstand der CDU in Rheinland-Pfalz entscheidet am Dienstag in Mainz über die Kandidatur von Gordon Schnieder zum neuen Parteichef. Der noch amtierende CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf hatte zuvor den Weg für den Vorsitzenden der Landtagsfraktion frei gemacht und das damit begründet, dass beide Spitzenämter in eine Hand gehörten. Der neue Parteichef der Christdemokraten in Rheinland-Pfalz soll dann auf einem Parteitag am 21. September in Frankenthal gewählt werden.