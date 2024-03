In drei Monaten sind Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz. Die Parteien werben aktiv um Unterstützung.

Mainz (dpa/lrs) - Die CDU gewinnt in Rheinland-Pfalz neue Parteimitglieder. In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres habe es 549 Neueintritte gegeben, teilte Generalsekretär Gordon Schnieder am Freitag in Mainz. Damit verzeichne die Partei bereits die Hälfte aller Neueintritte des gesamten vergangenen Jahres. Insgesamt belaufe sich die Zahl der Mitglieder des Landesverbands auf 33.373 Männer und Frauen. Diese Bereitschaft, sich politisch zu engagieren, sei ein gutes Zeichen vor der anstehenden Kommunalwahl und zur Stärkung der Demokratie, betonte Schnieder.