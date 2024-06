Der Oppositionschef attackiert den Gesundheitsminister scharf. Gerade in der Fläche dürfe es nicht zu weniger Angeboten für die gesundheitliche Versorgung kommen.

CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder fordert von der Landesregierung mehr Unterstützung für die Gesundheitslandschaft in Rheinland-Pfalz. «Wir sehen gerade ein planloses Krankenhaussterben im Land», kritisierte der Oppositionspolitiker am Mittwoch im Sommerinterview von «17:30 Sat.1 live». Die Krankenhausplanung sei Länderangelegenheit. «Und wir können nicht warten, bis die Bundeskrankenhausreform kommt, um dann mit den Resten klarzukommen.» Erforderlich sei eine Grundversorgung in der Fläche - «und die geht gerade verloren».

Gesundheitsminister Clemens Hoch hatte im vergangenen Herbst mitgeteilt, dass die finanziell angeschlagenen rheinland-pfälzischen Krankenhäuser zur Stabilisierung bis zum Jahresende - und damit schneller als geplant - 275 Millionen Euro bekommen. Es führe aber kein Weg an einer «auskömmlichen Krankenhausfinanzierung durch den Bund vorbei», hatte der SPD-Politiker dabei betont.