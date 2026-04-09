Was steckt hinter der bundesweiten Aktion gegen die Christdemokraten? Die Landesgeschäftsstelle in Mainz reagiert gelassen.

Mainz/ Saarbrücken (dpa/lrs) - Büros und Geschäftsstellen der CDU in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind beim Kartendienst Google Maps zeitweise in «Eierstelle» und «Eierhaus» umbenannt worden. Urheber und Hintergründe der bundesweiten Aktion sind offen. Der CDU-Landesverband in Mainz bestätigte den Vorgang, wollte die Aktion aber nicht kommentieren. Die « Frankfurter Allgemeine Zeitung» hatte zuvor darüber berichtet.

Medien stellten einen Zusammenhang her mit Protesten junger Leute gegen die Wehrpflicht. Bei einer Schüler-Demonstration gegen die Wehrpflicht Anfang März in Berlin hatte ein 18-Jähriger ein Plakat mit der Aufschrift «Merz leck Eier» getragen. Die Polizei teilte anschließend mit, dass sie gegen den jungen Mann wegen Verdachts der Verleumdung von Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz ermittelt.

Google erklärte auf dpa-Anfrage, man sei bemüht, Google Maps so aktuell wie möglich zu halten und Nutzerinnen und Nutzern korrekte Informationen anzuzeigen. Fehlerhafte Informationen könnten mit Hilfe des Feedback-Buttons gemeldet werden. Im Laufe des Tages wurden die Umbenennungen teilweise wieder rückgängig gemacht.