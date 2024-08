Bei Bedarf ein Auto per App mieten und sonst keine Fixkosten haben - das ist der Reiz an Carsharing. Die Menschen in Rheinland-Pfalz wissen das immer mehr zu schätzen.

Mainz (dpa/lrs) - In rheinland-pfälzischen Kommunen wächst das Carsharing-Angebot. Die Energieagentur im Land, deren Lotsenstelle für alternative Antriebe Gemeinden Beratungen und Informationen anbietet, schätzt, dass aktuell in knapp 60 Städten oder kleineren Orten ein Carsharing-Angebot existiert. Nach oben geht es auch mit der Zahl der Kunden. Von der Stadt Trier heißt es etwa: «Das Angebot wächst stetig dank der steigenden Nutzerzahlen und soll auch in Zukunft weiter ausgebaut werden.» Auch auf dem Land gibt es Angebote oder es entstehen welche.

Mal ist ein kommerzieller Anbieter aktiv, mal sind es Stadtwerke, mal steht eine genossenschaftliche Organisation dahinter. Allerdings geht es mit der Nachfrage auch nicht überall nur nach oben. In Neuwied stiegen die Stadtwerke 2018 in das Carsharing ein. Ob weiter ausgebaut werde, sei schwer vorherzusagen, sagte ein Sprecher. «Wir sehen deutlich, dass das Thema durch Marketing und Kommunikation begleitet werden muss, um die Nachfrage hochzuhalten.» Gleichzeitig sei klar, dass das Angebot nicht wirtschaftlich sei.