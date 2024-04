Nach Einschränkungen durch Streiks im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz in den letzten Wochen können sich Fahrgäste am Montag wieder auf den normalen Busbetrieb einstellen. Wie ein Sprecher vom Verdi-Bezirk Mittelrhein am Montagmorgen bestätigte, ist der Busverkehr seit den frühen Morgenstunden am Montag wieder normal angelaufen. Damit werde ein mehrtägiger Streik ausgesetzt, von dem immer wieder auch Schulbusse betroffen waren. Eine Einigung im Tarifkonflikt gibt es jedoch nicht.

Mainz (dpa/lrs) - Verdi teilte vorab mit, die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) Rheinland-Pfalz habe ein von der Gewerkschaft gestelltes Ultimatum verstreichen lassen, ohne auf die Beschäftigten in Form eines «echten Inflationsausgleiches» zuzugehen. VAV-Geschäftsführer Heiko Nagel sagte, aus Arbeitgebersicht liege ein verhandlungsfähiges Angebot vor, mehr sei nicht drin. Für im ÖPNV eingesetzte Fahrer werde nur mehr möglich, wenn der von der Landesregierung versprochene ÖPNV-Index komme.

An einem runden Tisch werden in der nächsten Woche nicht nur die Tarifparteien, sondern auch Vertreter des Landes gemeinsam verhandeln. Ein Sprecher von Verdi teilte mit, dass der Streik umgehend fortgesetzt werde, wenn nicht ein Teil der Forderungen noch in diesem Jahr tarifvertraglich festgezurrt werde.