Ein Bus fährt in die Böschung und kommt in Schieflage zum Stehen. Nach ersten Erkenntnissen gibt es ein leicht verletztes Kind.

Saarburg/Freudenburg (dpa/lrs) - Bei einem Busunfall in der Nähe von Freudenburg (Kreis Trier-Saarburg) ist am Mittwoch ein Kind leicht verletzt worden. Der Bus sei auf der L 131 aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und in einer Böschung in Schieflage zum Stehen gekommen, teilte die Polizei in Saarburg mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Bus mit rund 20 Kindern und Jugendlichen unterwegs gewesen. Rettungskräfte seien vor Ort. Nähere Angaben waren zunächst nicht bekannt.