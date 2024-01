Auf einer Landstraße bei Wittlich ist ein Bus in Brand geraten. Verletzt wurde aber niemand, wie die Polizeiinspektion Wittlich am Freitag mitteilte. Der Vorfall hatte sich bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet.

Wittlich (dpa/lrs) - «Der Busfahrer bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im hinteren Bereich des Busses und hielt sofort an. Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste im Bus. Kurz darauf brach im Heckbereich ein Feuer aus», berichtete die Polizei.

Die Feuerwehr wurde alarmiert und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. «Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt Ursache für den Brandausbruch sein», so die Beamten. Die Straße musste während des Einsatzes vollständig gesperrt werden.