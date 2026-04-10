Ein Linienbus steht plötzlich in Flammen. Die Feuerwehr kann den Brand löschen. Was war die Ursache?

Andernach (dpa/lrs) - Ein Linienbus ist in Andernach vollständig ausgebrannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich bei Ausbruch des Feuers am Nachmittag nur der Fahrer darin, er konnte sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug geriet den Angaben zufolge im Kräwerweg in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Bus bereits in vollständig in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Während des Einsatzes wurde der Bereich rund um den Brandort gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Als Ursache gilt ein technischer Defekt im Motorbereich.