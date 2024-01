Wegen des Brandes eines Schulbusses ohne Passagiere sind in Imsweiler im Donnersbergkreis nun einige Häuser unbewohnbar. Das teilte die Polizei Kaiserslautern am Abend auf der Plattform X mit. Der Bus, in dem sich nur der Fahrer befand, brannte vollkommen aus. Verletzt wurde niemand.

Rockenhausen (dpa/lrs) - Der Fahrer habe den Brand am Montag während der Fahrt auf der B48 in Imsweiler bemerkt und das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, teilte die Polizei in Rockenhausen mit. Die Feuerwehr löschte die Flammen bis zum Abend, das Bus-Wrack wurde abtransportiert.

Bei dem Feuer seien vier Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es. Die Polizei schätzte den Schaden auf eine Summe in sechsstelliger Höhe. Die B48 in Imsweiler war mehrere Stunden gesperrt. Die Brandstelle bleibe vorerst weiter gesperrt, die B48 sei dort nur halbseitig befahrbar, hieß es am Abend.

Der Landesbetrieb Mobilität prüfe, ob an der Straße größere Schäden entstanden seien. Ein Gutachter soll nun die Brandursache klären.

Informationen der Polizei Kaiserslautern auf X - mit Foto