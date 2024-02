Gute Nachricht für Touristen. Die Burg Trifels wird in dieser Hauptsaison doch wieder an sechs und nicht nur an vier Tagen offen sein.

Mainz/Annweiler (dpa/lrs) - Die Burg Trifels bei Annweiler in der Südpfalz wird auch dieses Jahr in der Hauptsaison von Mitte März bis Ende Oktober wieder an sechs Wochentagen öffnen. Das haben das rheinland-pfälzische Innenministerium und die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, die die Burg betreibt, am Donnerstag in Mainz mitgeteilt. Es sei eine Lösung gefunden worden, wie Personalengpässe überbrückt werden könnten. Zunächst waren nur vier Öffnungstage in der Hauptsaison 2024 garantiert worden.

«Die Burg Trifels ist ein Wahrzeichen von herausragender Bedeutung für die Pfalz und eines der Aushängeschilder des rheinland-pfälzischen Kulturtourismus», sagte die für das Kulturelle Erbe zuständige Staatssekretärin Simone Schneider (SPD). Reguläre Öffnungstage seien wie im Vorjahr von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen. Für gebuchte Gruppen bleibe die Burg auch außerhalb der regulären Öffnungstage zugänglich.

Zur Sicherstellung von sechs Tagen Öffnung pro Woche sei derzeit die Stelle eines Liegenschaftsmitarbeiters auf der Burg ausgeschrieben, die zum 1. Juni 2024 besetzt werden solle.