Die Ermittler gehen davon aus, dass mehr als ein Dutzend Einbrüche auf das Konto einer mutmaßlichen Bande gehen. Die Ziele: Tankstellen.

Berlin (dpa) - Nach gewaltsamen Diebstählen von Geldtresoren aus Tankstellen im gesamten Bundesgebiet sind in Berlin zwei Männer verhaftet worden. Sie sollen gemeinsam mit mindestens zwei weiteren Männern für rund 16 Taten verantwortlich sein, mindestens zwei davon in Berlin, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Sie ermitteln wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einbruchs in mindestens zwei Fällen. Konkret stehen die 24 und 34 Jahre alten Männer im Visier der Ermittler wegen Vorfällen im mecklenburgischen Richtenberg und in Nieder-Olm in Rheinland-Pfalz. Dabei wurden nach den Ermittlungen jeweils die Tür der Tankstelle mit einem hydraulischen Spreizgerät aufgebrochen, der Tresor aus der Verankerung gerissen und gestohlen. Dabei sollen 64.705 Euro und 95.080 Euro erbeutet worden sein.

Bei Durchsuchungen Drogen und Luxusuhren sichergestellt

Polizisten des Landeskriminalamtes Berlin durchsuchten die Wohnungen der beiden Verdächtigen in den Stadtteilen Moabit und Buckow. Dabei wurden Drogen, Luxusuhren und Handys sichergestellt. Gegen die Männer lagen bereits Haftbefehle vor. Diese wurden am Nachmittag in Vollzug gesetzt, sodass die beiden nun in Untersuchungshaft sind.

Bei den weiteren Ermittlungen gehe es insbesondere auch darum, weitere mutmaßliche Bandenmitglieder aufzuspüren und mögliche weitere Taten zuzuordnen, hieß es.